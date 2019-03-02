В Сети пользователи жестко раскритиковали слова экс-жены депутата о «нищебродах»

Слова Илоны Столье, экс-супруги Виталия Южилина, российского парламентария, о «нищебродах» в элитных ресторанах были жестко раскритикованы пользователями соцсетей.

Киноактриса уверена, что дорогим заведениям общепита следует ограничивать обслуживание людей неподобающего вида, чтобы постоянные гости не видели быдла за столиками. Она добавила, что в «элитных ресторанах нищебродам нет места». Соответствующее сообщение она опубликовала на своей страничке в «Инстаграме», но затем удалила его.

Пользователи тут же начали критиковать слова артистки, отмечая, что она и есть «быдло» и, что в ресторанах для нее следует «выделять отдельный чулан, где она сможет отдохнуть от окружающих». Другие обвинили Столье в духовной нищете и пригрозили ей тем, что она сама может в любой момент стать «нищебродкой».

Ранее Илона Столье, дизайнер ювелирных украшений, появилась в одном из роликов, опубликованных на YouTube-канале Vogue Russia, рассказав о содержимом своей сумочки.