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ТЕХНОЛОГИИ

В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

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Румынские инженеры Разван Саби и Иосиф Тапосу разработали летательный аппарат, напоминающий своим видом инопланетную тарелку. Проекту дали название ADIFO (All Directions Flying Object).

Механизм может совершать взлёт и посадку вертикально, имеет способность развивать скорость выше звука и даже может передвигаться вверх ногами. Для возможности выполнения этих действий были установлено четыре электровентилятора, расположенных на нижней поверхности. Два из них контролируют взлёт и посадку, другие два, находящиеся в хвостовой части, ответственны за горизонтальное передвижение. Дискообразная форма при полёте на сверхзвуковой скорости позволяет снизить образование ударных волн.

Прототип ADIFO, диаметром 1,2 метра и имеющий радиоуправление, уже собран. По словам разработчиков, полноразмерная версия будет пилотируемой и иметь реактивные двигатели. Для осуществления задуманного им необходимо привлечь к разработке инвесторов.

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