В России начали создание новых фрегатов, способных нести до 48 крылатых ракет

Специалисты российского конструкторского бюро в настоящее время работают над документацией для модифицированных фрегатов, способных использовать до 48 «Калибров».

Согласно словам одного из источников в ОПК РФ недавно были закончены работы по проектированию эскизов. Конструкторам удалось увеличить водоизмещение судов до 7 000 тонн. Однако главное их достижение заключается в повышении боекомплекта крылатых ракет до 48 штук.

Стало также известно, что корабли будут оснащены автоматизированным комплексом управления огнем сразу всех установленных на них типов вооружения. Это позволит увеличить боеспособность фрегатов. Однако данные сведения не стали комментировать в Объединенной судостроительной корпорации.