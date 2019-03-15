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КОСМОС

В «пророчестве о 12 покушениях» говорится о конце света 18 марта

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В Сети появилось «пророчество о 12 покушениях», в котором говорится о том, что уже в следующий понедельник наступит конец света.

Согласно заявлениям нумерологов и конспирологов даже если 18 марта апокалипсис не случится, то Земля будет подвержена покушениям 12 раз за текущий год. Каждое из них может оказаться последним днем для людей. Причиной этих событий окажется планета Нибиру. Специалисты отмечают, что первая катастрофа должна была произойти 23 февраля, но нас спасли пришельцы, которые слегка изменили траекторию полета космического объекта.

После 18 марта произойдут еще 10 покушений. Наиболее опасное случится 6 июня, так как в этот день месяц и число в сумме будут давать цифру «12», что сопоставимо с общим числом концов света. Впрочем, ученые отрицают не только пророчества, но и существование Нибиру.

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