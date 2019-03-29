В Приморье спасатели вызволили из снежного плена пожилых супругов

Спасателям удалось вызволить из снежного плена пожилую супружескую пару, которая застряла на машине в сугробе в 150 километрах от населенного пункта Рудная Пристань, расположенного в Приморье.

Попав в занос, автомобиль угодил прямо в сугроб. Самостоятельно высвободить транспортное средство из снега пенсионерам не удалось. Мобильная связь в этом районе не работала, а вокруг одна тайга. Ждать другую машину было рискованно, так как на это могло уйти более суток. В результате женщина осталась в транспорте, а ее муж отправился пешком до ближайшего поселения, расположенного в 20 километрах от места аварии.

Пенсионер смог благополучно дойти до села и вызвать отряд МЧС, который прибыл на транспортном средстве высокой проходимости. Женщина почти всю ночь провела в автомобиле. Прибыв в нужное место, спасатели проверили состояние пенсионерки и пересадили ее в КамАЗ, где отогрели теплым чаем. Потом автомобиль супружеской пары был эвакуирован до ближайшего населенного пункта.