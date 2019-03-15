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В правительстве предложили «Победе» купить МС-21 вместо Boeing 737

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В российском правительстве решили обратиться с предложением к авиаперевозчику «Победа» приобрести вместо американских Boeing 737 воздушные судна MC-21, производимые в РФ.

В СМИ сообщают, что данное предложение было выдвинуто не из-за последних авиакатастроф, связанных с американскими самолетами, а по причине желания помочь российской авиационной промышленности. Компания еще в 2018 году отправила заявку на одобрение заказа на пятьдесят «Боингов», но ей дали разрешение лишь на двадцать самолетов.

По словам представителя Юрия Борисова, российского вице-премьера, никто не собирается сорвать компании покупку лайнеров. Он добавил, что имеется задача по совмещению инвестиционной программы государственной организации с планами отечественных производителей.

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