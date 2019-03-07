В посольстве США подтвердили задержание американских граждан в Новороссийске

В американском посольстве решили подтвердить информацию о том, что в городе Новороссийск были задержаны два гражданина США. Эти сведения также были подтверждены в МИД РФ.

В районном суде Приморья гражданам Соединенных Штатов был вынесен обвинительный приговор за то, что они нарушили правила въезда в страну. После этого американцы были депортированы из Российской Федерации. В СМИ сообщают, что арестованные являлись мормонами.

Американцев задержали во время собрания новороссийского отделения религиозной организации. В США не стали публиковать более подробные сведения, не желая распространять личные данные задержанных. В России зарубежных миссионеров задерживают уже не в первый раз, так как их часто подозревают в осуществлении шпионской деятельности.