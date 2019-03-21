В Польше пояснили отказ пригласить РФ на годовщину начала Второй мировой войны

В Польше власти решили пояснить, почему не стали приглашать российских представителей на мероприятия, связанные с 80-летием с момента начала Второй мировой войны.

Согласно их заявлениям причина этому кроется в нарушении международных прав в 1939 году. Кшиштоф Щерский, руководитель польской президентской канцелярии, отметил, что данные мероприятия будут проведены с государствами, с которыми Польша в настоящее время трудится на благо мира.

1 сентября 1939 года началась одна из самых разрушительных войн в истории человечества. Германия атаковала Польшу, в результате чего часть ее земель перешла Третьему рейху, а другие территории – СССР.