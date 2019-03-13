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В Новотроицке задержаны похитители мусорных баков

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В Новотроицке сотрудниками полиции была задержана банда, занимавшаяся похищением мусорных баков.

Преступников обнаружил работник коммунальной службы. Он заметил подозрительную грузовую машину, заполненную пустыми контейнерами для мусора. Когда он попробовал остановить автомобиль, тот сразу же набрал скорость и помчался по городским улицам, нарушая все ПДД. За ним в погоню был отправлен ближайший патруль.

Грузовик удалось догнать и заблокировать только под Орском. Полицейские схватили и задержали пятерых человек. Оказалось, что они своровали 7 мусорных баков, которые принадлежали нескольким новотроицким управляющим компаниям. Похитители прямо днем вываливали мусор из контейнеров и грузили их в кузов.

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