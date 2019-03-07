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В небе над Торонто на видео запечатлен V-образный НЛО

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В Торонто местные жители запечатлели на камеру неопознанный летающий объект, даже не подозревая об этом, так как он был похож на необычное облако.

На размещенных кадрах можно увидеть необъяснимое явление, возникшее в небе над Канадой в конце февраля. Речь идет о крупном облаке, имевшим форму в виде буквы «V». Местные жители тут же достали смартфоны и сняли этот объект. Сначала они думали, что зафиксировали странное природное явление, но затем догадались, что на самом деле в небе пролетел замаскировавшийся под облако корабль пришельцев.

Канадские уфологи просмотрели опубликованное видео и начали проведение его анализа. Результаты их расследования все еще не известны. Однако местные жители уверены, что над Торонто пролетел инопланетный звездолет.

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