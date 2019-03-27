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КОСМОС

В NASA сообщили об ускоренном приближении Луны к Земле из-за Нибиру

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Сотрудники НАСА шокировали общественность тем, что скоро может произойти самый настоящий конец света. По их словам из-за Нибиру к Земле слишком быстро приближается Луна.

Ранее ученые заявляли, что земной спутник, наоборот, отдаляется от нашего мира на четыре сантиметра в год, поэтому апокалипсис должен был наступить только спустя четыре миллиарда лет. Однако последние расчеты указывают на обратный процесс.

Согласно заявлениям специалистов Луна подлетает к нашей планете с непостоянным ускорением, иногда замедляясь и слегка подталкивая Землю прямиком к Солнцу. Ученые отмечают, что если в ближайшее время ничего не изменится, то спутник подлетит к нам на критическое расстояние уже 1 апреля.

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