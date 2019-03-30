В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

ВНИИ труда Минтруда России предоставили данные об оценке самых стабильных сфер труда в России.

Наиболее надёжными оказались следующие отрасли: промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит. Также стабильными названы такие социальные сферы, как здравоохранение и образование.

Благодаря постоянному техническому прогрессу и развитию цифровых технологий не теряет своей устойчивости и сфера IT-технологий.

Работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и ЖКХ-сфере, менее уверены в своей позиции. И для специалистов среднего звена, и для руководителей существует значительная угроза сокращения. Спокойно может чувствовать себя только основной персонал, пользующийся неизменным спросом.

Ещё хуже дела обстоят в администрировании и документообороте. Из-за повсеместного внедрения IT-продуктов рутинные процессы всё больше автоматизируются. Схожая проблема и у сотрудников банков и страховых компаний.