Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

Дата:

ВНИИ труда Минтруда России предоставили данные об оценке самых стабильных сфер труда в России.

Наиболее надёжными оказались следующие отрасли: промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит. Также стабильными названы такие социальные сферы, как здравоохранение и образование.

Благодаря постоянному техническому прогрессу и развитию цифровых технологий не теряет своей устойчивости и сфера IT-технологий.

Работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и ЖКХ-сфере, менее уверены в своей позиции. И для специалистов среднего звена, и для руководителей существует значительная угроза сокращения. Спокойно может чувствовать себя только основной персонал, пользующийся неизменным спросом.

Ещё хуже дела обстоят в администрировании и документообороте. Из-за повсеместного внедрения IT-продуктов рутинные процессы всё больше автоматизируются. Схожая проблема и у сотрудников банков и страховых компаний.

Новости по теме:

  1. Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
  2. ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
  3. Британские ВВС отправили истребители на перехват российских Ту-160

Эти новости могут вас заинтересовать

Главнокомандующий ВКС России раскрыл дальность гиперзвуковой ракеты

Лукашенко впервые вышел в свет после «инсульта»

Палестинские боевики из сектора Газа запустили 27 ракет и мин по Израилю

Ковалев пригрозил Ярду расправой на ринге

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках