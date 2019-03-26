В Минпромторге заявили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли в РФ, заявил, что в настоящее время завершается тестирование нового крыла для МС-21, созданного из композитных материалов.

Согласно словам главы ведомства после получения материалов от других поставщиков начались испытания нового самолетного крыла, которые уже подходят к концу. Он добавил, что в Российской Федерации удается успешно реализовать проект замещения импорта в плане разработки композитных материалов для авиалайнеров. Сейчас они приобретаются в Юго-Восточной Азии, однако проблему удастся решить в ближайшем будущем.

Министр отметил, что проблемы с поставщиками не сильно затруднят производство авиалайнеров. Задержка может составить около 6 месяцев, но при этом они точно не вернутся к предыдущим поставщикам. Он также заявил, что американские компании с каждого самолета могли бы получать около двух миллионов долларов.