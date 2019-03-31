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В Магадане полиция ищет мужчину, похожего на Путина

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В Магадане полицейские попросили горожан о помощи в установлении личности и возможном местонахождении находящегося в розыске мужчины.

На фотографии видно, что мужчина был одет в чёрную куртку с капюшоном, светлую кофту и голубые джинсы. Среди других ориентиров: возраст около 45-50 лет, рост 170-175 см, среднее телосложение, тип лица — европейский, русые волосы коротко острижены. На сайте полиции Колымы указано, что всю известную информацию необходимо передать по телефонам: 02 (102 с мобильного) и 8-914-037-98-85.

Многих пользователей твиттера, отреагировавших на новость в комментариях, происшествие заинтересовало по другой причине: мужчина, представленный на фото, весьма похож на президента России Владимира Путина. Они тут же отметили это в комментариях, написав, что сходство с президентом было их первой мыслью.

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