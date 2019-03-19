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В Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка

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В Латвии женщина накинулась на водителя общественного транспорта из-за пропуска ее остановки и использования русского языка в разговоре.

Согласно заявлениям пассажирки она продемонстрировала женщине-водителю билет и обратилась к ней на латышском языке, однако та ответила на русском, что не понравилось латышке. Она начала настаивать на том, чтобы с ней говорили на государственном языке, но водитель только ухмыльнулась в ответ. Когда же пассажирка попросила остановиться на следующей остановке, автобус продолжил движение.

Женщина добавила, что запаниковала, так как водитель могла ее не выпустить, увезя слишком далеко от нужного места, а на улице уже стемнело и шел дождь. Поэтому она взяла водителя за волосы и потребовала остановить транспорт. В результате ее высадили где-то в поле, и ей вместе с ребенком пришлось идти до ближайшей остановки пешком. В Даугавлилсском автобусном парке при этом сообщили, что все работающие у них водители знают государственный язык, а накинувшаяся на их сотрудника женщина не подготовилась к выходу из автобуса.

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