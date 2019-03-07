В Красноярске задержали закидавших мэрию «коктейлями Молотова» поджигателей

Красноярские стражи правопорядка смогли найти и задержать двух молодых людей, закидавших местную мэрию «коктейлями Молотова», приведших к возникновению пожара.

Информация о задержании была опубликована на местном информационном ресурсе, сославшемся на представителей ГУ МВД региона. Полицейские отметили, что поджигателями оказались двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет. Одного из них отправили на прохождение судебно-психиатрической экспертизы.

Полицейские открыли дело по отношению к обоим мужчинам. Напомним, что в ночь на 3 марта в окна мэрии были брошены бутылки с воспламеняющейся смесью. Кидал их один человек, однако с места преступления скрылись двое.