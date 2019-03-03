Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Краснодаре из-за гастарбайтеров едва не произошел взрыв в многоэтажке

Дата:

Вчера, 2 марта, в одном из микрорайонов города Краснодар произошла чрезвычайная ситуация. Горожане, живущие на улице Минской в многоэтажном доме 59, почувствовали сильный запах газа.

Обнаружить источник запаха жильцам не удалось. Они обратились к управляющей компании, но та тоже ничем не смогла помочь. Тогда жители позвонили в МЧС, которые не зафиксировали никаких утечек. К тому же само здание не имело подключения к центральному газоснабжению.

Позднее людям удалось узнать, что на цокольном этаже сооружения живут граждане ближнего зарубежья, создавшие в нем своеобразный хостел. Они установили там кровати и плиту, работавшую от газовых баллонов. Именно эти баллоны и привели к возникновению сильного запаха. Сейчас стражи правопорядка пытаются выяснить, как именно гастарбайтеры попали в подвал и как долго они в нем проживают.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Во Львове с третьей попытки демонтировали стелу Монумента Славы
  2. В Воронеже из-за коммунальщиков появилась «лестница смерти»
  3. США планируют создать лазерное оружие для бронемашин

Эти новости могут вас заинтересовать

Путин выступит в среду с заявлением по пенсионной реформе

В Торонто из-за непогоды произошло огромное количество аварий

В Забайкалье расчеты комплексов «Искандер» отработали нанесение ракетных ударов

Японский военный корабль растерял часть боеприпасов в море

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP