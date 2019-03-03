В Краснодаре из-за гастарбайтеров едва не произошел взрыв в многоэтажке

Вчера, 2 марта, в одном из микрорайонов города Краснодар произошла чрезвычайная ситуация. Горожане, живущие на улице Минской в многоэтажном доме 59, почувствовали сильный запах газа.

Обнаружить источник запаха жильцам не удалось. Они обратились к управляющей компании, но та тоже ничем не смогла помочь. Тогда жители позвонили в МЧС, которые не зафиксировали никаких утечек. К тому же само здание не имело подключения к центральному газоснабжению.

Позднее людям удалось узнать, что на цокольном этаже сооружения живут граждане ближнего зарубежья, создавшие в нем своеобразный хостел. Они установили там кровати и плиту, работавшую от газовых баллонов. Именно эти баллоны и привели к возникновению сильного запаха. Сейчас стражи правопорядка пытаются выяснить, как именно гастарбайтеры попали в подвал и как долго они в нем проживают.