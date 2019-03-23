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В Колумбии многодетная мать скончалась после 5-часового секс-марафона

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Мать четверых детей, проживавшая в Колумбии, скончалась после интимной связи, которая длилась около пяти часов. Данная информация была опубликована агентством The Sun.

Инцидент случился в населенном пункте под названием Кали. Женщина отправилась со своим парнем в ближайший мотель, в котором они практически без остановки занимались сексом. Внезапно женщине стало плохо, и она упала в обморок. Ее бойфренд позвонил в больницу, но машина скорой помощи ехала слишком долго, поэтому он решил сам отправиться в медицинское учреждение.

К сожалению, врачам не удалось спасти женщину. Они отметили, что она умерла из-за остановки сердца, спровоцированной употреблением наркотических веществ и алкогольных напитков. В настоящее время неизвестно, с кем теперь будут проживать ее дети.

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