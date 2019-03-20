В Калуге на территории ИКЦ установят «Памятник потерянному времени»

Калужские власти наконец-то определились с местом размещения «Памятника потерянному времени». Он будет установлен в районе ИКЦ.

Данная инсталляция была создана волонтерами и посвящена 5-летней девочке Лизе Фомкиной, потерявшейся в лесу вместе с тетей. Они на протяжении нескольких дней боролись за свое выживание, но в итоге погибли от недостатка вода и переохлаждения.

Этот памятник представляет собой огромные песочные часы, причем в их нижней половине находится скульптура девочки, закрывшей руками свое лицо. Наверху якобы находятся пески времени. Создатели инсталляции хотят показать окружающим, что любое промедление в поисках людей может стоить им жизни.