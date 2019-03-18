В Instagram забанили одну из самых популярных белорусок

На «Телеграм»-канале жительницы Белоруссии Анны Протасовой появилась информация о том, что ее аккаунт в «Инстаграме» был заблокирован.

Напоминаем, что Протасова числится в ТОП-10 самых популярных белорусов в соцсети Instagram – количество ее подписчиков уже давно перевалило за значение в 1 миллион 700 тысяч пользователей. По словам девушки, она была забанена из-за необычной активности на ее аккаунте. Она также попросила фанатов помочь ей с разблокировкой, отправив на сайте соответствующую форму.

На данный момент времени блогерша учится на сексолога. Ей удалось получить огромную популярность благодаря публикации полезной информации об отношениях, парнях и сексе. К тому же все сообщения сопровождались снимками белоруской красавицы.