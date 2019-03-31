В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-27

На территории Индии упал боевой самолет МиГ-27. Данная информация была раскрыта сегодня, 31 марта, изданием Times of India.

Происшествие случилось в штате Раджастхан, в более чем ста километрах от населенного пункта Джодхпур. Истребитель, являвшийся частью военно-воздушных сил Индии, взлетел с военной базы Утарлай. Позднее в его двигателе возникла неисправность, которая и привела к падению самолета. Летчик смог вовремя катапультироваться.

В настоящее время на месте крушения истребителя работают специалисты. Они собираются выяснить все обстоятельства произошедшего. Согласно предварительной информации никто в результате падения самолета не пострадал.

Ранее ещё один МиГ-27 потерпел крушение на территории Индии.