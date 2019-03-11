В Германии политик рассказал об ошибке Европы в отношениях с Россией

Хорст Тельчик, экс-советник из Германии, во время беседы с журналистами сообщил, что Владимир Путин вначале собирался сблизиться с Европой, но та отказалась от сотрудничества.

По мнению политика, лидер РФ в то время беспокоился о вопросах безопасности всей Европы и был не против обсудить вступление страны в НАТО. Он добавил, что Запад часто возмущается и показывает Путина в виде злодея, однако такая позиция носит однобокий характер. Путин не является врагом для Европы, уверен Тельчик.

Немецкий политик считает, что Евросоюзу необходимо было подумать не только о присоединении Украины, но и сохранению хороших отношений с РФ. Он отметил, что европейским лидерам следовало создать общеевропейскую территорию свободной торговли, однако в итоге никаких шагов к этому предпринято не было.