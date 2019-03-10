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В Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолет

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На территории Эфиопии рухнул авиалайнер, на борту которого находились 157 человек. Согласно предварительной информации никто из них не пережил крушения.

Упавший «Боинг» направлялся в город Найроби, расположенный в Кении. Он поднялся в воздух с воздушной гавани Аддис-Абебы в утренние часы и должен был прилететь в точку назначения менее чем через два часа. Однако уже спустя 180 секунд после взлета лайнер исчез со всех радаров.

Согласно последним данным с радаров самолет находился на высоте 2,6 километра, а его скорость составляла 709 км/ч. Ранее отмечалось, что рухнувший самолет только недавно сошел с конвейера, а в авиапарк он поступил несколько месяцев назад.

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