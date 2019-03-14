В Барановичах мужчину засыпало по голову грунтом

В Барановичах мужчина оказался засыпан грунтом при проведении строительных работ. Сообщается, что инцидент был зафиксирован на улице Королика. Инцидент произошел во время проведения работ по гидроизоляции нулевого цикла строительства гаража.

В итоге происшествия мужчина оказался засыпан грунтом по шею. Представитель МЧС Сергей Машнов сообщил изданию sb.by, что под завалом оказался местный житель 1952 года рождения. Спасателям удалось вызволить потерпевшего с помощью лопат и других подручных средств.

На данный момент пострадавшего доставили в Барановичскую горбольницу №1. У него диагностирован закрытый перелом бедра правой конечности.

Проводится проверка по факту произошедшего. Выясняется, был ли пострадавший в момент происшествия один или же были и другие участники.