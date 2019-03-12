В Австралии обнаружен новый вид динозавра размером с кенгуру

В юго-восточной области Австралии палеонтологами были обнаружены останки динозавра, который ранее был неизвестен современной науке.

Исследователи нашли несколько окаменелых частей челюсти, по которым выяснили, что речь идет о травоядной рептилии. Новый вид был назван галеонозавром, так как его нижняя челюсть похожа на перевернутый корпус галеона, средневекового корабля.

Согласно словам палеонтологов данный динозавр жил на Земле более 125 000 000 лет назад и значительно отличался от других древних ящеров своими небольшими размерами. Дело в том, что в длину он не превышал кенгуру валлаби, а его вес составлял всего 6 килограммов. Считается, что галеонозавр обладал мощными задними лапами, благодаря которым он мог развивать огромную скорость.