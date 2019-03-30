В Астрахани житель многоэтажного дома попросил соседку перестать скулить

Житель Астрахани опубликовал в Сети фотографию, на которой можно увидеть забавное объявление одного из жильцов новостройки. В нем мужчина просит соседку перестать скулить.

Судя по всему, жильца многоквартирного дома начала серьезно раздражать шумная интимная жизнь соседей с двенадцатого этажа. В своем объявлении он начал взывать к совести молодых людей, которые практически ежедневно, по словам мужчины, громко занимаются любовью, из-за чего их прекрасно слышат соседи.

На объявлении можно также прочитать, что если скрип кровати, громкие шлепки и скулеж не прекратятся, то автор объявления обязательно вызовет сотрудников правоохранительных органов. Пока неизвестно, помогло ли данное сообщение утихомирить любвеобильных соседей.