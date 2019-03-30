Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Астрахани житель многоэтажного дома попросил соседку перестать скулить

Дата:

Житель Астрахани опубликовал в Сети фотографию, на которой можно увидеть забавное объявление одного из жильцов новостройки. В нем мужчина просит соседку перестать скулить.

Судя по всему, жильца многоквартирного дома начала серьезно раздражать шумная интимная жизнь соседей с двенадцатого этажа. В своем объявлении он начал взывать к совести молодых людей, которые практически ежедневно, по словам мужчины, громко занимаются любовью, из-за чего их прекрасно слышат соседи.

На объявлении можно также прочитать, что если скрип кровати, громкие шлепки и скулеж не прекратятся, то автор объявления обязательно вызовет сотрудников правоохранительных органов. Пока неизвестно, помогло ли данное сообщение утихомирить любвеобильных соседей.

Новости по теме:

  1. Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
  2. ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
  3. Британские ВВС отправили истребители на перехват российских Ту-160
  4. Телеведущая Бадоева отказалась от украинского гражданства в пользу итальянского

Эти новости могут вас заинтересовать

В National Interest оценили российский беспилотник «Охотник-Б»

В Швеции военный эксперт назвал Россию «проигравшей сверхдержавой»

Пьяные украинские зенитчики обстреляли собственный склад в Краматорске

Макгрегор восхитился выступлением Силвы и вызвал его на бой

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках