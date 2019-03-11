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В Астрахани у автобусной остановки съехала крыша

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В городе Астрахань местные жители сфотографировали автобусную остановку, у которой съехала крыша из-за сильных воздушных потоков, начавшая колыхаться на ветру.

По словам горожан, остановка расположена на улице Аксакова. Снимок был опубликован одним из подписчиков городского сообщества в социальных сетях. В комментариях к записи пользователи отметили, что верхняя часть, скорее всего, слетела из-за разгулявшейся стихии.

Некоторые пользователи решили также немного подшутить. К примеру, один из них предположил, что в городе снимается новая часть «Безумного Макса», а другой отметил, что речь идет о новой фотосессии в рамках проекта «Это Астрахань, детка».

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