В Астрахани по фудкорту крупного ТРЦ бегают тараканы

В социальной сети «ВКонтакте» была опубликована фотография из торгово-развлекательного комплекса «Ярмарка», на которой запечатлены необычные «посетители» ТЦ.

Запись с двумя фотографиями была опубликована в сообществе «Подслушано по-Астрахански» с подписью «Тараканы вполне спокойно чувствуют себя в зоне приема пиши торгово-развлекательного комплекса Ярмарка».

Пользователи в комментариях отнеслись к информации о тараканах в ТЦ критически. Кто-то сопроводил свою реакцию специальными смайликами. Один из комментаторов отнёсся к происшествию с иронией, назвав гуляющих по фудкорту тараканов «тайской кухней».