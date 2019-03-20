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В Астрахани по фудкорту крупного ТРЦ бегают тараканы

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В социальной сети «ВКонтакте» была опубликована фотография из торгово-развлекательного комплекса «Ярмарка», на которой запечатлены необычные «посетители» ТЦ.

Запись с двумя фотографиями была опубликована в сообществе «Подслушано по-Астрахански» с подписью «Тараканы вполне спокойно чувствуют себя в зоне приема пиши торгово-развлекательного комплекса Ярмарка».

Пользователи в комментариях отнеслись к информации о тараканах в ТЦ критически. Кто-то сопроводил свою реакцию специальными смайликами. Один из комментаторов отнёсся к происшествию с иронией, назвав гуляющих по фудкорту тараканов «тайской кухней».

В Астрахани по фудкорту крупного ТРЦ бегают тараканы

 

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