В Англии в небе над рекой Мерси запечатлены три НЛО

В Великобритании местному жителю удалось сделать фото трех низколетящих НЛО, которые напоминают летающие тарелки, над рекой Мерси.

Скотт Уоринг, исследователь внеземных цивилизаций, уверен, что британец смог запечатлеть на свою камеру инопланетные корабли, которые скрылись за облаками, чтобы их не смогли обнаружить люди. Уфолог не видит в этом ничего странного, так как считает, что у пришельцев имеются продвинутые технологии маскировки.

Однако далеко не все пользователи поверили словам специалиста. Многие считают, что эти объекты являются облаками, принявшими необычную форму. Они добавили, что такое нередко случается над водоемами.