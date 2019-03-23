В Англии на конкурсе по поеданию печенья умерла одна из участниц

В зарубежных СМИ сообщили, что на конкурсе по поеданию бисквитных печений умерла одна из его участниц – Бетан Гэскин.

Происшествие случилось вчера, 22 февраля, в населенном пункте Бурне, Англия. Девушка пришла к подруге на вечеринку и решила поучаствовать в испытании по поеданию кондитерских изделий. Для победы в конкурсе необходимо было поместить у себя во рту максимальное количество бисквитных печений.

Участвуя в испытании, девушка случайно перекрыла дыхательные пути, из-за чего начала сильно кашлять, а затем и вовсе упала в обморок. Гэскин тут же отвезли в ближайшее медицинское учреждение, где врачи ввели ее в искусственную кому. Однако через пять дней она скончалась. По словам докторов, причиной смерти оказался сердечный приступ.