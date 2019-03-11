В американском зоопарке ягуар набросился на делавшую селфи посетительницу

В одном из зоопарков США ягуар накинулся на девушку, решившую сфотографировать себя рядом с вольером зверя, нарушив тем самым правила безопасности.

Это происшествие случилось в минувшую субботу. Посетительница прошла через перекрытие, приблизилась к вольеру и начала делать селфи с ягуаром. Но животному не понравились действия девушки, из-за чего оно набросилось на нее через прутья. В итоге у любительницы делать снимки появились серьезные раны на конечностях.

Микки Оллсон, глава парка, отметил, что исправить посетителей, нарушающих правила и переступающих через барьеры, невозможно. Ранее этот зверь набросился на еще одного гостя, тоже подошедшего к вольеру слишком близко. Ягуара не станут усыплять, так как инцидент произошел по причине ошибок самих людей.