Уральский уфолог обнаружил на Марсе готовый к старту звездолет пришельцев

Валентину Дегтереву, эксперту в области уфологии из Урала, удалось отыскать на фотоснимках Марса готовый к взлету корабль инопланетян. Он уверен, что марсиане планировали эвакуироваться на нем с планеты.

Российский уфолог разместил в Сети ролик, на котором демонстрируются кадры с сервиса Google Earth. На них специалист смог найти таинственный объект, который очень похож на огромный космический корабль, парящий над марсианской поверхностью. Дегтерев уверен, что судно уже готово улететь в космос, однако у него отсутствует команда.

В длину звездолет достигает около двух километров, а его высота превышает восемьдесят метров. Он мог потребоваться жителям Марса для эвакуации с планеты из-за ядерного конфликта или природного катаклизма. Однако, судя по всему, им не удалось добраться до корабля.