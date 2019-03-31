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Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

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О своём ограблении в международном аэропорту Борисполь сообщила украинская певица Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv.

«Всем привет. Если вы собираетесь вылетать из Борисполя, и особенно МАУ, тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я», — написала певица в соцсети Instagram. Ничего ценного похищено не было — ворам приглянулась лишь бижутерия, которую они, очевидно, посчитали настоящими драгоценностями.

Maruv вышла победителем в национальном отборе и должна была представлять Украину на «Евровидение-2019», но не стала подписывать предложенный ей договор. Своё решение она обосновала нежеланием превращать музыкальное шоу в промоакцию политиков.

Другие участники, прошедшие в финал, также отозвали свои кандидатуры, из-за чего Украина отказалась от участия в Евровидении в 2019 году.

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