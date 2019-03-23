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Украинский офицер выстрелил в подчиненного за критику Порошенко

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В ходе потасовки со своим подчиненным украинский офицер выстрелил в солдата, используя табельное оружие. Спор между военными возник из-за предвыборной кампании Петра Порошенко, президента Украины.

Информация о данном инциденте была раскрыта Михаилом Филипоненко, полковником ЛНР. Сославшись на достоверные источники, он отметил, что командование ВСУ начало проводить агитацию в пользу нынешнего украинского лидера, что приводит к возникновению конфликтов с солдатами с использованием оружия.

По словам Филипоненко, в минувший понедельник офицер ВСУ при агитации личного состава отдать свой голос Порошенко начал спорить с рядовым Михайлюком. Не сумев переспорить солдата, он достал пистолет и два раза выстрелил в военнослужащего. Раненого солдата отправили в госпиталь Северодонецка.

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