Украинский офицер выстрелил в подчиненного за критику Порошенко

В ходе потасовки со своим подчиненным украинский офицер выстрелил в солдата, используя табельное оружие. Спор между военными возник из-за предвыборной кампании Петра Порошенко, президента Украины.

Информация о данном инциденте была раскрыта Михаилом Филипоненко, полковником ЛНР. Сославшись на достоверные источники, он отметил, что командование ВСУ начало проводить агитацию в пользу нынешнего украинского лидера, что приводит к возникновению конфликтов с солдатами с использованием оружия.

По словам Филипоненко, в минувший понедельник офицер ВСУ при агитации личного состава отдать свой голос Порошенко начал спорить с рядовым Михайлюком. Не сумев переспорить солдата, он достал пистолет и два раза выстрелил в военнослужащего. Раненого солдата отправили в госпиталь Северодонецка.