Уфологи сообщили о приближении к Земле кометы с «мусорным хвостом»

Специалисты в области уфологии из Великобритании сообщили, что в сторону нашей планеты движется огромная комета, обладающая «мусорным хвостом».

Согласно заявлениям уфологов это космическое тело может вызвать на Земле различные катаклизмы. Оно приблизится к нам 13 марта, причем расстояние до него составит всего 400 километров. Эксперты добавляют, что за этой кометой тянется шлейф, состоящий из разнообразных отходов.

Исследователи считают, что столь близкий пролет кометы вызовет на планете природные катастрофы, поэтому людям стоит подготовиться к возможным цунами, штормам и наводнениям. Сторонники теорий заговора и вовсе уверены, что комета упадет на Землю и уничтожит человечество.