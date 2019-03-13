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КОСМОС

Уфологи обнаружили возле Солнца гигантский кубовидный НЛО

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Исследователи внеземных цивилизаций из США рассказали об обнаружении огромного НЛО в форме куба неподалеку от нашего светила.

Данная информация была получена от сотрудников НАСА, которые сообщили о нахождении необычной аномалии, появившейся возле звезды. Она была зафиксирована космическим зондом SOHO, наблюдающим за Солнцем. Речь идет о загадочном кубовидном объекте, имеющим гигантские размеры. Уфологи тут же заявили, что он может представлять опасность для всей Солнечной системы.

Конспирологи уверены, что этим НЛО является корабль инопланетян, который может изучать Солнце или поглощать его энергию. Специалисты НАСА продолжают наблюдать за звездой, чтобы тщательней изучить поведение НЛО, если он появится вновь.

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