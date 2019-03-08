Уфолог нашел на снимках Марса древние лица инопланетян

Исследователь внеземных цивилизаций Скотт Уоринг снова нашел подтверждение существования инопланетян на Марсе. На этот раз он увидел на снимках марсианской поверхности огромные древние статуи.

Согласно словам специалиста в области уфологии он заметил на новых фотографиях множество больших статуй, которые похожи на лица неизвестных существ, смотрящих на небо. Ранее он никогда не видел подобных объектов на Красной планете. Эксперт уверен, что они имеют искусственное происхождение.

Одна из статуй, по мнению Уоринга, похожа на лицо кибернетического организма, что доказывает теорию о том, что на Марсе давным-давно обитала высокотехнологичная цивилизация, научившаяся усовершенствовать свои тела при помощи роботизированных систем.