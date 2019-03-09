Уфолог из Урала нашел НЛО во льду в Антарктиде

Валентину Дегтереву, уральскому исследователю внеземных цивилизаций, удалось найти большой НЛО, который вмерз в лед на территории Антарктиды.

Согласно заявлению уфолога он обнаружил данный инопланетный корабль во время просмотра спутниковых снимков. В доказательство своим словам он разместил фотографию объекта вместе с его точными координатами. Специалист уверен, что он нашел настоящий звездолет, упавший на Землю много лет назад.

Однако скептически настроенные пользователи не согласились с Дегтеревым, отметив, что на снимке изображен обычный островок или вершина холма, окруженного снегом и льдом. Другие и вовсе отметили, что это лишь оптическая иллюзия.