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Уфолог из Урала нашел НЛО во льду в Антарктиде

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Валентину Дегтереву, уральскому исследователю внеземных цивилизаций, удалось найти большой НЛО, который вмерз в лед на территории Антарктиды.

Согласно заявлению уфолога он обнаружил данный инопланетный корабль во время просмотра спутниковых снимков. В доказательство своим словам он разместил фотографию объекта вместе с его точными координатами. Специалист уверен, что он нашел настоящий звездолет, упавший на Землю много лет назад.

Однако скептически настроенные пользователи не согласились с Дегтеревым, отметив, что на снимке изображен обычный островок или вершина холма, окруженного снегом и льдом. Другие и вовсе отметили, что это лишь оптическая иллюзия.

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