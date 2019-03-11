Ученые выяснили, что мачо среди мышей пахнут лучше сородичей

Самцы домашних мышей вырабатывают несколько феромонов, которые представляют собой летучие и нелетучие химические сигналы, оказывающие мощное влияние на репродуктивную физиологию и поведение самок. Недавнее исследование, проведенное учеными из Венского ветеринарного университета, показало, что самок домашних мышей привлекает запах доминантных самцов, которые производят гораздо больше определенных феромонов по сравнению с нижестоящими сородичами.

Самцы домашних мышей помечают свою территорию мочой, которая содержит различные феромоны. Исследовательская группа во главе с Дастином Пенном из Венского ветеринарного университета сообщает, что самцы начинают выделять в два раза больше основных белков мочи (MUP), после того как захватывают территорию и становятся социально доминантными. MUP ограничивает и стабилизируют высвобождение летучих феромонов, а некоторые из них сами проявляют феромональные свойства. «Мы также провели несколько тестов на обоняние и обнаружили, что сексуально восприимчивых самок мышей сильнее привлекал запах доминантных самцов, чем второстепенных. Тогда как невосприимчивые самки не проявляли никаких обонятельных предпочтений», – отметил Пенн.

Химическая основа доминантности

Исследователи провели дополнительный анализ, чтобы определить, какие соединения влияют на привлечение самок. Они обнаружили, что доминантные самцы по-разному регулировали экскрецию определенных MUP, включая феромон MUP20 (дарцин) и летучий феромон, который влияет на женскую репродуктивную физиологию и поведение. «Наши результаты показывают, что как только домовые мыши мужского пола становятся территориально и социально доминантными, они тут же повышают количество и типы выделяемых MUP, что увеличивает интенсивность летучих веществ и привлекательность их запаха для сексуально восприимчивых самок», – добавляет Пенн.

В этом исследовании впервые было продемонстрировано, что доминантные самцы способны регулировать выработку феромонов. «Это открытие является захватывающим примером того, как изменения в социальном поведении могут влиять на экспрессию генов. Полученные результаты представляют огромный интерес для поведенческих биологов, особенно в отношении хемосенсорной коммуникации», – заявляет Пенн.

Что представляет собой комплекс MUP?

Самцы домашних мышей, как и многие другие животные, вырабатывают летучие феромоны, которые влияют на репродуктивную физиологию и поведение самок. Эти феромоны транспортируются в мочу с помощью так называемых основных белков мочи (MUP), кодируемых 21 геном MUP. Гены MUP вырабатываются главным образом в печени и выводятся с мочой. Исследователи не были удивлены тем, что самцы вырабатывают в моче гораздо больше белка, чем самки. MUP не только занимаются транспортировкой феромонов в моче, но и стабилизируют их высвобождение в виде обонятельных сигналов. Без этого механизма феромоны быстро бы исчезали в запахе.

Одной из функций MUP является привлечение самок, особенно MUP20, так же известного как дарцин, названного в честь мистера Дарси, героя романтического романа Джейна Остина «Гордость и предубеждение». Поскольку самки мышей предпочитают спариваться с социально доминантными самцами, исследовательская группа предположила, что самцы регулируют количество производимых ими MUP, чтобы демонстрировать свой социальный статус и привлекать тем самым самок. Настоящее исследование подтверждает эту гипотезу. Люди фактически не выделяют MUP, поскольку единственный его ген в геноме человека является «мертвым», то есть речь идет о нефункциональном псевдогене.

Почему самок привлекает запах доминантных самцов?

Дальнейшие исследования теперь необходимы для изучения точных механизмов, посредством которых доминантные самцы регулируют эти феромоны, и того, как они влияют на успешность спаривания. Поскольку на социальный статус домовых самцов влияют их фенотипические и генетические свойства (например, инбридинг), то полученные результаты свидетельствуют о том, что экскреция MUP является надежным показателем качества потенциальных партнеров.