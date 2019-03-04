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Ученые обнаружили связь между загадочным диском Смерти и полетами в космос

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Исследователи сообщили, что таинственный диск Смерти, который был обнаружен археологами в одном из древнейших городов мира – Теотиуакан, может быть связан с космическими полетами инопланетян.

Данный объект был обнаружен в 60-х годах прошлого столетия возле подножья пирамиды Солнца. Сейчас его хранят в музее антропологии Мексики. Одна из первых теорий предполагает, что этот артефакт посвящен богу смерти ацтеков, поэтому он и был назван диском Смерти. Некоторые также уверены, что он имеет связь с жертвоприношениями.

Однако недавно ученые выдвинули новую гипотезу, согласно которой этот объект на самом деле символизирует космические перелеты. На это указывают несколько вещей. Во-первых, название города можно перевести как «место, в котором боги дотрагиваются до земли». Во-вторых, диск очень похож на нимб. В-третьих, путь, который ведет к пирамиде, больше напоминает взлетно-посадочную полосу, чем обычную дорогу.

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