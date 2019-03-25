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Ученые назвали неожиданный способ увеличить продолжительность жизни

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Британские исследователи смогли выяснить, что благодаря совместному воспитанию потомства можно повысить продолжительность жизни.

Их вывод основан на наблюдениях за птицами. Оказалось, что самки проживают дольше, если они воспитывают птенца не в одиночку. Для получения этих результатов специалисты провели анализ данных о видах репродуктивного поведения птиц, собранных за последние пятнадцать лет на Сейшелах.

Эксперты отмечают, что их исследование может помочь в нахождении ответа на вопрос, из-за чего социальным видам удается дольше жить, находясь в обществе. Затем ученые собираются сопоставить полученные данные с поведением людей.

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