Ученые назвали неожиданный способ увеличить продолжительность жизни

Британские исследователи смогли выяснить, что благодаря совместному воспитанию потомства можно повысить продолжительность жизни.

Их вывод основан на наблюдениях за птицами. Оказалось, что самки проживают дольше, если они воспитывают птенца не в одиночку. Для получения этих результатов специалисты провели анализ данных о видах репродуктивного поведения птиц, собранных за последние пятнадцать лет на Сейшелах.

Эксперты отмечают, что их исследование может помочь в нахождении ответа на вопрос, из-за чего социальным видам удается дольше жить, находясь в обществе. Затем ученые собираются сопоставить полученные данные с поведением людей.