Ученые нашли способ защитить человека от комаров

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Новые исследования учёных показали, что комары реагируют не только на температуру тела и углекислый газ, образовывающийся при дыхании, но и на выделяемый пот.

Учёные из Флориды смогли обнаружить на усиках насекомых обонятельные рецепторы, благодаря которым они чувствуют входящую в состав пота молочную кислоту. Именно по этой причине некоторые люди не подвергаются укусам.

Исследователи предположили, что с нерабочими рецепторами комары перестанут проявлять активный интерес к жертвам. Эксперимент, в ходе которого был отключен нужный ген, подтвердил теорию — выведенные комары практически в два раза реже «нападали» на людей.

Но даже с таким выводом избавиться от укусов не получится: для этого надо модифицировать всех насекомых, либо живым существам перестать потеть. И даже в таком случае комары ещё будут замечать тепло и углекислый газ.