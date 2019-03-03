Ученые наделили мышей ночным зрением

Исследователи из КНР создали наночастицы, с помощью которых им удалось наделить мышей полноценным ночным зрением.

Учеными были введены особые элементы в глаза мышей, благодаря которым они научились видеть инфракрасные лучи. Проведенные после этого эксперименты продемонстрировали, что зрачки грызунов эффективно реагировали на определенное излучение и даже фиксировали его в светлое время суток.

Специалисты отмечают, что в теории схожими возможностями можно наделить и людей, так как наши глаза обладают схожим строением. Наночастицы позволят нам видеть в темноте так же хорошо, как и днем. Они также могут восстановить зрение дальтоникам.