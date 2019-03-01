Ученые: мечехвосты на самом деле являются паукообразными

Мечехвосты значительно отличаются от остальных обитателей морей и океанов. Эти живые «окаменелости» с их круглыми телами и острыми хвостами часто кажутся людям пугающими и отвратительными существами. Однако в действительности они не представляют никакой опасности для людей – просто многие слишком мало знают о данных созданиях. В новом научном исследовании учеными было создано определенное генеалогическое древо для мечехвостов, которое показало, что их следует классифицировать как паукообразных.

Исследователям давно известно, что мечехвосты или, если по-научному, то Xiphosura, так или иначе связаны с паукообразными. Хоть большинство арахнид живут на суше, некоторые из них все же обитают в воде. Например, паук-серебрянка использует свою подводную паутину для захвата кислорода.

Согласно старой линии мышления в этом «семействе» в определенный момент произошел раскол. На одной стороне оказались паукообразные, ставшие одним из самых разнообразных классов членистоногих на Земле, который насчитывает более 100 000 видов. На другой же возник род мечехвостов Xiphosura, который практически никак не эволюционировал за последние тысячелетия, имея всего четыре вида. Это тоже значительно затрудняло их классификацию.

«Эту конкретную часть древа жизни всегда было сложно разгадать», – отметил Иисус Баллестерос из Висконсинского университета в Мэдисоне, ведущий автор недавнего исследования, выступая перед National Geographic. «Но при проведении этого анализа нас сильно удивил один интересный момент, который заключается в том, что независимо от того, как мы обрабатывали данные, мы последовательно получали одни и те же результаты… мечехвосты всегда находились внутри класса паукообразных [на генеалогическом древе]».

В рамках исследования было проведено так называемое геномное секвенирование, позволяющее проанализировать последовательность ДНК животного по одному геному за раз. Баллестерос и его коллеги в течение некоторого времени секвенировали мечехвостов, что позволило создать филогенетический набор данных – причудливое название для генеалогического древа. Рассмотрев геномное секвенирование 53 видов паукообразных, мечехвостов и морских пауков, команда Баллестероса получила огромные данные, указывающие на то, что Xiphosura входит в семейство арахнид. Примерно две трети этих генетических ветвей указывали на подобный результат.

Обнаружение нового семейства для мечехвостов еще раз показывает, как много нам осталось узнать об этих удивительных существах. Биомедицинские компании уже знают о ценности этих созданий – кровь мечехвостов невероятно эффективна при обнаружении кишечной палочки, поэтому она стоит до 14 000 долларов (около 910 000 рублей) за литр. Таким образом, можно предположить, что арахниды все еще полны загадок.