Ученые использовали блендер для демонстрации «внутренностей» смартфонов

Ежегодно в мире производится 1,4 миллиарда мобильных телефонов. Многие из нас используют более одного гаджета, однако мало кто знает, из чего они сделаны, откуда берутся эти материалы и что лучше всего делать с нашими устройствами, когда мы больше не нуждаемся в них?

Ответы на все эти вопросы были найдены в рамках нового проекта, реализованного учеными из Университета Плимута.

Превратив мобильный телефон в пыль с помощью блендера, а затем, проведя химический анализ полученной «смеси», они попытались продемонстрировать читателям, почему нам стоит проявлять повышенный интерес к тому, что содержится в наших бытовых электрических приборах.

Они также хотели показать количество редких или так называемых «конфликтных» элементов, содержащихся в каждом телефоне, и призвали производителей повысить показатели утилизации устройств, которые достигли конца своего жизненного срока.

Проект был задуман докторами Арджаном Дейкстрой и Колином Уилкинсом из факультета географии, наук о Земле и окружающей среды Университета Плимута. Их первоначальный интерес к этой теме был вызван тем, что высокотехнологичные устройства, использующиеся в повседневной жизни, требуют все большего количества редких минеральных ресурсов, а это ставит мировую горнодобывающую промышленность перед новым вызовом.

Они также работали в тандеме с анимационной компанией Real World Visuals из Девона, чтобы создать короткое видео, которое демонстрирует количество и разнообразие ресурсов Земли, используемых каждый год в глобальном производстве мобильных телефонов.

Доктор Дейкстра, преподаватель кафедры Магматической петрологии, сообщил следующее: «Мы все больше полагаемся на наши мобильные телефоны, но многие ли из нас задумываются о том, что скрывается за экраном? Довольно часто ответом становится вольфрам и кобальт, добываемые в зонах конфликта, расположенных в Африке, а также такие редкие элементы как неодим, празеодим, гадолиний и диспрозий, не говоря уже об определенном количестве золота, серебра и других ценных элементов. Все это добывается путем извлечения дорогостоящих руд, что создает значительную нагрузку на планету».

Для проведения эксперимента исследователи положили телефон в блендер и смешали его почти при 500 °С с мощным окислителем, пероксидом натрия. Затем они смогли провести подробный анализ полученного в кислоте раствора, чтобы определить его точный химический состав.

Результаты показали, что телефон, использованный в тестах, содержал 33 грамма железа, 13 грамм кремния и 7 грамм хрома, а также меньшее количество других распространенных веществ.

Тем не менее, он также содержал ряд критических элементов, включая 900 миллиграмм вольфрама, 70 миллиграмм кобальта и молибдена, а также 160 миллиграмм неодима и 30 миллиграмм празеодима. К тому же каждый телефон включал в себя 90 миллиграмм серебра и 36 миллиграмм золота. Это означает, что в аппарате содержится сравнительно большое количество «высококачественных» элементов.

Это исследование также показывает, что для создания всего одного телефона необходимо добыть 10-15 килограмм руды, включая 7 килограмм высококачественной золотой руды, 1 килограмм обычной медной руды, 750 грамм обычной вольфрамовой руды и 200 грамм обычной никелевой руды.

Доктор Уилкинс, преподаватель кафедры Экономической геологии, добавил: «Горнодобывающая промышленность может быть частью решения мировых проблем. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда люди становятся более социально ответственными и интересуются тем, что они покупают. Поэтому несколько крупных компаний, занимающихся производством мобильных телефонов, взяли на себя обязательство повысить свои показатели утилизации. Это положительный признак того, что одноразовое общество, в котором мы жили десятилетиями, меняется, и мы надеемся, что этот проект заставит больше людей задаться вопросом о правильности собственного поведения».

Сотрудничество с Real World Visuals было значительно упрощено в рамках инициативы Creative Associates, которая регулируется Университетом Плимута и поддерживается Фондом инновационного высшего образования (HEIF). Она предназначена для выявления новых и инновационных способов донесения результатов исследований до широкой публики.

«Мы с удовольствием сотрудничали с Арджаном и Колином, найдя способ оживить это исследование и сделать его доступным для широкой публики. Теперь я рассматриваю телефон в своем кармане не только как окно в виртуальный мир, но и как хранилище драгоценных металлов. Мне стало интересно узнать, откуда появились эти металлы и будут ли они повторно использоваться, после того как телефон утилизируют?», – заявил Энтони Тернер, генеральный директор Real World Visuals.