Ученые: инопланетяне используют энергию черных дыр для путешествия по космосу

Дэвид Киппинг, американский астроном, уверен, что инопланетяне вытягивают энергию из черных дыр, чтобы быстро перемещаться по космическому пространству.

Согласно словам ученого представители внеземных цивилизаций уже давно используют этот метод, получивший наименование Halo Drive. Он действует на основе гравитационных зеркал – определенных зон в черных дырах, которые поглощают материю, а затем передают ее назад, выделяя огромное количество энергии.

Используя фотоны, попадающие в гравитационные зеркала, инопланетным космическим кораблям удается набирать огромную скорость. К тому же они избегают гравитационной пустоты и путешествуют между галактиками практически незаметно.