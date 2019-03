Ученые: 2610 лет назад по Земле ударил солнечный супер-шторм

В ледяных кернах, добытых из Гренландии, были обнаружены свидетельства огромной солнечной бури, обрушившейся на Землю около 2610 лет назад.

Наше Солнце иногда испускает высокоэнергетические частицы, которые ускоряются либо магнитным пересоединением, происходящим в солнечных вспышках, либо ударными волнами, связанными с выбросами корональной массы.

Затем эти энергичные частицы начинают следовать по траекториям, расположенным вдоль межпланетных линий магнитного поля, которые вместе с местом, где произошло событие на Солнце, определяют, попадут ли эти элементы в атмосферу Земли.

Данные явления, называемые солнечными протонными событиями (SPE), представляют угрозу для современного человеческого общества, так как могут нанести ущерб системам связи и навигации, а также космическим технологиям и коммерческим самолетам.

Доказательства того, что эти события происходили в прошлом, регистрируются в ежегодно дополняемых природных архивах, таких как кольца деревьев и ледяные керны (выбуренные образцы льда).

Чтобы узнать больше о солнечных протонных событиях, профессор Лундского университета Раймунд Мушелер и его коллеги из Швеции, Франции, Швейцарии, Южной Кореи, ОАЭ и США тщательно проанализировали ледяные керны, добытые в Гренландии.

В изученном материале удалось найти свидетельство очень сильной солнечной бури, которая произошла в 591 году до нашей эры.

«Если бы эта солнечная буря произошла сегодня, то она бы привела к очень серьезным последствиям, так как наше общество базируется на высоких технологиях», – отметил профессор Мушелер.

Это уже третье подобное событие, которое удалось документировать ученым. Оно полностью сопоставимо с самым сильным SPE, произошедшим в 775 году нашей эры.

«Мы также приняли участие в исследовании, которое подтвердило существование двух других массивных солнечных бурь. Для этого нами были изучены как ледяные керны, так и годичные кольца старых деревьев», – пояснил профессор Мушелер.

«Эти штормы произошли в 775 году и 994 году нашей эры».

«Хоть эти мощные солнечные бури крайне редки, однако наше открытие показывает, что они являются естественным повторяющимся эффектом и частью солнечной активности», – добавил ученый.

«Вот почему мы должны усилить защиту нашего современного общества от солнечных бурь». Однако ученые пока не назвали наиболее оптимальных мер для противодействия солнечным протонным событиям.

Результаты исследования были опубликованы в Интернете на этой неделе в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.