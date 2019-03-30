У нового автомата «Калашникова» появилось интересное ноу-хау

Корреспонденту телеканала «Звезда», побывавшему на оружейном производстве концерна «Калашников», рассказали об удивительном ноу-хау автомата АК-12.

На дульном срезе оружия появилась «корона» — специальный ряд острых и прочных зубцов.

Как отметил помощник директора компании Виктор Копытцев, новинка хоть и выглядит незначительной, но при этом открывает перед бойцом как минимум две дополнительные возможности.

Во-первых, дульная насадка позволит без дополнительных усилий разбивать стекла. Это значительно упрощает штурм зданий или, например, доступ внутрь автомобиля, в котором находятся злоумышленники.

Во-вторых, использовать ноу-хау можно для более упрощенного преодоления проволочных заграждений. Достаточно «насадить» проволоку на насадку, после чего выстрелом её можно будет перебить, не тратя на это дополнительное время.

Ранее в интернете также появилось видео «летающего» автомата Калашникова, запатентованного концерном «Алмаз-Антей».