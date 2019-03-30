Здесь рождаются новости.
Главная
ТЕХНОЛОГИИ

У нового автомата «Калашникова» появилось интересное ноу-хау

Дата:
Есть видео

Корреспонденту телеканала «Звезда», побывавшему на оружейном производстве концерна «Калашников», рассказали об удивительном ноу-хау автомата АК-12.

На дульном срезе оружия появилась «корона» — специальный ряд острых и прочных зубцов.

Как отметил помощник директора компании Виктор Копытцев, новинка хоть и выглядит незначительной, но при этом открывает перед бойцом как минимум две дополнительные возможности.

Во-первых, дульная насадка позволит без дополнительных усилий разбивать стекла. Это значительно упрощает штурм зданий или, например, доступ внутрь автомобиля, в котором находятся злоумышленники.

Во-вторых, использовать ноу-хау можно для более упрощенного преодоления проволочных заграждений. Достаточно «насадить» проволоку на насадку, после чего выстрелом её можно будет перебить, не тратя на это дополнительное время.

Ранее в интернете также появилось видео «летающего» автомата Калашникова, запатентованного концерном «Алмаз-Антей».

Следующее видео:

Новости по теме:

  1. Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
  2. В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
  3. Ил-112В успешно совершил первый полет

Эти новости могут вас заинтересовать

ЕКА исключает вину Роскосмоса в катастрофе «Скиапарелли»

Samsung выпустит еще одну версию Galaxy S8

В России iPhone 8 начнут продавать по 80 тысяч рублей

Стал известен дизайн новой Skoda Octavia

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках