Турецкий футболист пронес лезвие на матч и начал резать соперников

Турецкие клубы «Сакарьяспор» и «Амедспор» провели недавно игру, которая чуть не завершилась трагедией, так как один из игроков смог пронести на стадион опасное лезвие.

Мансур Чалар, футболист «Амедспора», держал холодное оружие в руке, а после приветствия начал ударять им оппонентов. На ролике, размещенном в Сети, можно увидеть, как спортсмен бьет соперников ладонью, причем те только через несколько секунд поняли, что им были нанесены опасные раны. Однако когда матч закончился, они начали публиковать в Интернете снимки полученных ранений.

Несмотря на представленные доказательства, руководители футбольного клуба начали защищать игрока, обвинив остальных в клевете. Они считают, что недоброжелатели Чалара распространяют о нем ничем не подтвержденные слухи.