Турецкие корабли покинули Новороссийск после совместных учений с Россией

Представители ЧФ РФ заявили о том, что боевые суда ВМС Турции уплыли из Новороссийска после завершения совместных учений с российскими кораблями.

В опубликованном пресс-релизе сообщается о том, что в проведенных маневрах участвовали два корабля со стороны России и два судна – со стороны Турции. Их экипажами были отработаны базовые элементы по маневрированию и взаимодействию в черноморской акватории.

Они также осуществили провод корабельной группы в области с потенциально высокой вероятностью расположения подводных мин. Когда маневры были завершены, турецкие силы вышли за пределы российских вод.